حزب أوكراني يدعو كييف إلى الشروع بمفاوضات مع موسكو

كييف- سانا

دعا حزب منصة المعارضة من أجل الحياة الأوكراني السلطات الحاكمة في كييف إلى بدء المفاوضات مع موسكو بشكل عاجل وإعلان أوكرانيا التزام الحياد بين روسيا وحلف الناتو.

وقال النائب عن الحزب يوري بويكو في تصريح نقله موقع قناة روسيا اليوم إن الحزب يؤيد بدء محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا بشكل عاجل وسنبذل قصارى جهدنا لبدء هذه المفاوضات.

وشدد على أن الحزب يعول على الوضع المحايد لأوكرانيا مضيفا “آمل حقا أن تدخل السلطات اليوم في مفاوضات مع روسيا ونحثها على هذه الخطوة بشكل علني وغير علني وأن ينتهي الأمر بسلام على أساس الشروط التي سمعنا عنها سابقا والتي تتعلق بالوضع المحايد”.

وأضاف:”لا أحد يدعونا إلى حلف الناتو وقد فهمنا بالفعل جوهر هذا الحلف.. وسنصر بالتأكيد على إعلان الموقف المحايد للبلاد”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب أمس عن استعداده لإرسال وفد روسي إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا إلا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى رفض البدء بمباحثات متذرعا بأن الشروط الروسية غير مناسبة.

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