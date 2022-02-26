مانشستر سيتي يعزز صدارته للدوري الإنكليزي واليونايتد مهدد بفقدان المركز الرابع

لندن- سانا

فاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه إيفرتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد اللاعب فيل فودين في الدقيقة الـ 82 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة عزز مانشستر سيتي من صدارته لجدول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق مانشستر يونايتد مع ضيفه واتفورد دون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 47 نقطة وبات مهددا بفقدان المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري حيث يقف خلفه آرسنال بفارق نقطتين بينما رفع واتفورد رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.