طهران: الدبلوماسية أمر ضروري لإنهاء الأزمة الأوكرانية

طهران-سانا

شدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي اليوم على ضرورة اعتماد الحوار والدبلوماسية لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وقال جهرمي في حسابه على موقع تويتر اليوم إن المخاوف الأمنية بشأن العملية الاستفزازية المتزايدة لتوسع حلف الناتو إلى الشرق مفهومة لجميع الدول المستقلة التي تعارض الهيمنة الأمريكية لافتا إلى أن الالتزام بالقانون الدولي والإنساني والاعتماد على الحوار والدبلوماسية ضروريان لإنهاء النزاع.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف أكد في وقت سابق أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمر أمس بتعليق العملية العسكرية الخاصة فى دونباس بانتظار بدء مباحثات مع كييف إلا أن العملية استوءنفت بعد رفض الأخيرة لها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency