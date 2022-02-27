دراسة: الأنظمة الغذائية منخفضة اللحوم قد تقلل الإصابة بالسرطان

لندن-سانا

توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن تناول كميات أقل من اللحوم أسبوعياً يقلل من خطر الإصابة بأمراض السرطان.

وحلل الباحثون بيانات تشخيص النظام الغذائي والسرطان التي تم جمعها من أكثر من 472 ألف بالغ بريطاني تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عاماً يشاركون في مشروع البنك الحيوي في المملكة المتحدة وهو قاعدة بيانات طبية حيوية تحتوي على معلومات وراثية وصحية لـ 500 ألف شخص وذلك وفق ما أورد موقع ساينس اليرت المتخصص.

وخلال الدراسة التي نشرت في مجلة “بي إم سي ميديسن” أبلغ المشاركون عن عدد المرات التي تناولوا فيها اللحوم والأسماك وقام الباحثون بحساب معدل الإصابة بأمراض السرطان التي تطورت على مدى فترة 11 عاماً في المتوسط باستخدام السجلات الصحية.

وأظهرت البيانات أنه من بين جميع المشاركين أصيب ما يقرب من 12 بالمئة منهم بالسرطان خلال فترة الدراسة بينما كان خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى أولئك الذين تناولوا اللحوم خمس مرات أو أقل في الأسبوع أقل بنسبة 9 بالمئة.

وكان خطر الإصابة بسرطان البروستات أقل بنسبة 20 بالمئة بين الرجال الذين تناولوا الأسماك فقط و 31 بالمئة أقل بين الرجال الذين اتبعوا نظاماً غذائياً نباتياً مقارنة بمن تناولوا اللحوم أكثر من خمس مرات في الأسبوع.