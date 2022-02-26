الدفاع الروسية: إصابة عدد من إرهابيي (جبهة النصرة) بحروق أثناء نقلهم مواد سامة إلى إدلب

موسكو- سانا

كشفت وزارة الدفاع الروسية أن إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة أصيبوا بحروق أثناء نقلهم حاويات تضم مواد سامة إلى إحدى القرى المتاخمة لمناطق سيطرة الجيش العربي السوري بريف إدلب.

وأوضح نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم الأميرال أوليغ جورافليف أن تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي نقل حاويات تحتوي على مادة سامة قد تكون الكلور إلى قرية كفر لوسين في إدلب وبسبب الإهمال في التعامل أثناء نقل هذه المواد تعرضت إحدى الحاويات لضرر كبير ما تسبب بإصابة نحو 15 إرهابياً من التنظيم بحروق كيميائية في الجلد والجهاز التنفسي جراء تسرب مادة سامة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مرات عدة ان التنظيمات الإرهابية بزعامة “جبهة النصرة” المنتشرة في مدينة إدلب وأجزاء من ريفها نقلت مئات الحاويات التي تضم مواد سامة بالتنسيق مع تنظيم “الخوذ البيضاء” الإرهابي وبإشراف خبراء من دول غربية إلى مناطق متاخمة لمناطق سيطرة الدولة السورية لفبركة هجوم كيميائي ضد المدنيين واتهام الجيش العربي السوري بذلك.

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