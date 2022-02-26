عبد اللهيان لبوريل: إيران تسعى لاتفاق جيد يضمن مصالحها الوطنية

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده تسعى في المفاوضات النووية في فيينا إلى اتفاق جيد يضمن مصالحها الوطنية ويراعي خطوطها الحمراء.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم إن عبد اللهيان شدد خلال اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة اتخاذ قرار سياسي من الطرف الآخر مشيراً إلى أن إيران تسعى إلى اتفاق جيد ولكن في إطار المصالح الوطنية مع رعاية خطوطها الحمر في المفاوضات.

ولفت عبد اللهيان إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي وحل القضايا المهمة المتبقية إذا اتخذ الغرب مقاربة واقعية.

وكان عبد اللهيان أكد أول أمس أن التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا يتطلب إرادة حقيقية من الأطراف الغربية.

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