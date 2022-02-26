حملة نظافة شاملة في المنطقة السياحية الشمالية باللاذقية

اللاذقية-سانا

أطلق مجلس مدينة اللاذقية اليوم حملة نظافة شاملة على المنطقة السياحية الشمالية “طريق الشاطئ الأزرق” بمشاركة 250 شاباً متطوعاً من اتحاد الشبيبة.

وأكد رئيس مجلس المدينة المهندس حسين زنجرلي في تصريح لمراسل سانا أن الحملة تأتي في سياق اهتمام المحافظة بالجانب الجمالي واعتبار النظافة إحدى أولويات العمل لافتاً إلى أن الحملة تشمل تنظيف الأرصفة وقص الأعشاب وتقليم الأشجار والعناية بالجزر الوسطية.

مدير النظافة في المجلس المهندس عمار القصيري لفت إلى أن الحملة تستهدف المنطقة من دوار المدينة الرياضية وصولاً لدوار الشاطئ بمشاركة متطوعين من الشباب وبمشاركة ورشات وآليات وعمال مديرية الخدمات والصيانة والنظافة في مجلس المدينة.

وأشار إلى أن الحملة تأتي استعداداً لاستقبال الموسم السياحي القادم مبيناً أن الحملات ستستمر بمشاركة الفعاليات الأهلية والشعبية ومتطوعين من مختلف الفعاليات حسب الإمكانيات المتوافرة.

بسام ابراهيم

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