طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية خفيفة فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية.

ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية العالية وتشكل الضباب في المناطق الداخلية والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..