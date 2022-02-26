مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون على ممتلكات الفلسطينيين في بلدة مسافريطا بالضفة الغربية.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لوكالة “وفا” الفلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا بلدة مسافريطا جنوب الخليل بحماية قوات الاحتلال واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين وهدموا سلاسل حجرية بمسافة 500 متر بهدف توسيع عمليات الاستيطان في تلك المنطقة.

واعتدى مستوطنون إسرائيليون أمس على أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر الديك في مدينة سلفيت بالضفة الغربية وهدموا منشأة زراعية.

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