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إعادة تشكيل الكادر الإداري والتدريبي لفريق رجال النواعير بكرة القدم

2022-02-26

حماة-سانا

أعادت إدارة نادي النواعير تشكيل الكادر الإداري والتدريبي لفريق الرجال بكرة القدم الذي يشارك في منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وتألف الكادر من مدير الفريق حسام حمدون والمشرف العام محمد زكدوحة والإداري أسامة عنجاري والمدرب ياسر البني ومساعد المدرب نضال رجب ومدرب الحراس أسد زيتي والمعالج عبد الغني جولاق ومسؤول التجهيزات محمد نور عتال والمنسق الإعلامي معاذ الأخرس.

ويحتل النواعير المركز قبل الأخير في ترتيب فرق الدوري الممتاز بكرة القدم مع نهاية مرحلة الذهاب برصيد 8 نقاط جمعها من فوز وحيد وخمسة تعادلات فيما تعرض لسبع خسارات.

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