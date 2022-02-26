فقدان طائرة على متنها 14 شخصاً في جزر القمر

موروني-سانا

أعلنت السلطات في جزر القمر اليوم فقدان طائرة صغيرة على متنها 14 شخصاً كانت تحلق بين جزيرتين في الأرخبيل الواقع بالمحيط الهندي.

ونقلت فرانس برس عن شركة طيران (أي بي) قولها في بيان: “فقدت طائرة من طراز سيسنا كانت في رحلة بين العاصمة موروني بجزيرة القمر الكبرى وفومبوني بجزيرة موهيلي” موضحة أنه كان من المفترض أن تهبط الطائرة بعد نحو أربعين دقيقة من اقلاعها إلا أنها اختفت عن الرادار فوق البحر على بعد 2.5 كيلومتر من المطار الذي تتوجه إليه.

وتقوم السلطات في جزر القمر بعمليات البحث حيث تم إرسال قارب سريع إلى المكان الذي فقدت فيه الطائرة.

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