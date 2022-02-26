نيبينزيا ينفي المزاعم حول دهس دبابات روسية سيارات مدنية أوكرانية

نيويورك-سانا

نفى مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا اليوم المزاعم حول قيام دبابات روسية بدهس سيارات مدنية أوكرانية مؤكداً أنها فبركات.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله “كل الذي تسمعون عنه بشأن أن المدرعات الروسية تقوم بدهس السيارات المدنية في أوكرانيا فبركات إذ إن هذه مضادات طائرات متحركة من ضمن عتاد الأسلحة الأوكرانية العسكرية ولا تحوي روسيا مثل هذه المنظومات المتقادمة في عتادها العسكري”.

واعتاد الغرب مراراً وتكراراً على اتهام روسيا عبر وسائل الإعلام بمقاطع فيديو مفبركة وغير صحيحة زاعماً أنها من أفعال الجيش الروسي.

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