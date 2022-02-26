تضرر 12 بيتاً محمياً جراء تنين بحري ضرب منطقة عين الزرقا بطرطوس

طرطوس-سانا

أدى التنين البحري الذي ضرب منطقة عين الزرقا التابعة لإرشادية المنطار بطرطوس إلى أضرار بالزراعات المحمية بالمنطقة تراوحت بين 60-100 بالمئة.

وبين رئيس صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية في مديرية زراعة طرطوس حيدر شاهين في تصريح لمراسلة سانا أن التنين أدى لتضرر 12 بيتاً محمياً مزروعاً بالباذنجان والفليفلة والبندورة ستة منها نسبة ضررها كبيرة حيث تضرر الهيكل المعدني والنايلون والباقي بنسبة أقل تمت معالجتها من قبل المزارعين.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي وافق مؤخراً على التعويض لمزارعي البيوت المحمية المتضررين بسبب التنين البحري والصقيع في محافظتي اللاذقية وطرطوس بقيمة 230 مليون ليرة.

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