خروج خط التوتر البديل المغذي لمحطة الكوم الرئيسية بالسويداء عن الخدمة

السويداء-سانا

أدت عمليات تعدي على خط التوتر الكهربائي البديل 230 كيلو فولط المغذي لمحطة الكوم الرئيسية في محافظة السويداء إلى خروجه عن الخدمة.

وأشار رئيس دائرة تشغيل السويداء التابعة للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس بشار علبة في تصريح لمراسل سانا إلى أن التعدي حصل على أحد أبراج الخط في محيط قرية الدويرة في ريف السويداء الغربي المغذي لمحطة الكوم في محافظة السويداء من محطة الشيخ مسكين بدرعا.

ولفت المهندس علبة إلى أن ورشات المؤسسة العامة لنقل الكهرباء تعمل حالياً على إصلاح الخط بغية إعادته للخدمة خلال الفترة القريبة القادمة لافتاً إلى أهمية التعاون من قبل المجتمع الأهلي للإبلاغ عن التعديات والحفاظ على خطوط التوتر الكهربائي.

ويعد خط التوتر 230 كيلو فولط المغذي لمحطة الكوم من الشيخ مسكين الخط البديل الوحيد للخط الرئيسي الذي يغذي المحطة حالياً من محطة تشرين.

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