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العاصمة الأوكرانية تشدد حظر التجول

2022-02-26

كييف-سانا

أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو تشديد حظر التجول المفروض على كييف على خلفية التطورات الجارية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كليتشكو قوله عبر تلغرام “سيعتبر جميع الأشخاص الموجودين في الشوارع خلال فترة حظر التجول بين الخامسة مساء والثامنة صباحاً أعضاء في مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة حالة من الفوضى والذعر في شوارع العاصمة الأوكرانية كييف وسط انتشار أسلحة ومسلحين مجهولين وارتباك في صفوف الأجهزة الأمنية.

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