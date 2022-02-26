إيران: الموافقة على البدء بإنتاج لقاح مضاد لمتحور أوميكرون

طهران-سانا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الموافقة على بدء إجراء الاختبارات السريرية للقاح (بركت بلس) المحلي الصنع الخاص بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأوضحت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن مجموعة بركت للأدوية طورت نوعاً جديداً من اللقاح لسلالة أوميكرون باسم بركت بلس مشيرة إلى أن اللقاح الجديد نجح في اجتياز المراحل العلمية والاختبارات الأولية والحصول على إذن لجنة الأخلاقيات ببدء الاختبارات السريرية.

ولفتت إلى أن الاختبارات السريرية ستبدأ خلال الأيام المقبلة.

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