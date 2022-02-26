سيول وفيضانات بمنطقة الرهجان في بادية حماة

حماة-سانا

أدت الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها منطقة الرهجان في بادية حماة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية الى حصول سيول وفيضانات.

وقال مدير الموارد المائية في حماة توفيق صالح في تصريح لمراسل سانا إن الأمطار الغزيرة التي عمت المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية ناجمة عن تشكل الغيوم الركامية وأدت إلى تشكل سيول فجائية عارمة تجاوزت مستويات المياه فيها المتر في بعض المناطق.

وأشار صالح إلى أن أضرار السيول طفيفة على المزروعات باعتبار أن معظم الأراضي التي اجتاحتها عبارة عن مراع غير زراعية وهي تسهم في رفع مستوى المنسوب المائي في الحفر والسدات وتغذية المخزون الجوفي في المنطقة ولا سيما الحفرة العائدة لمديرية الموارد المائية في قرية الرهجان وهي بسعة 104 آلاف متر مكعب من المياه والتي امتلأت بسبب هذه السيول وهي مخصصة لسقاية قطعان الأغنام والثروة الحيوانية الأمر الذي لاقى ارتياحاً واسعاً لدى المربين.

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