ترحيل أنقاض وتحسين واقع الساحات والشوارع في السبخة بريف الرقة

الرقة- سانا

يواصل مجلس مدينة السبخة بريف الرقة المحرر من الإرهاب جهوده لتحسين الواقع الخدمي في المدينة وتأمين متطلبات المواطنين العائدين إلى منازلهم التي هجرهم منها الإرهاب.

وأوضح رئيس مجلس مدينة السبخة أشرف السطم في تصريح لمراسل سانا أن مجلس المدينة ينفذ مشروعاً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي يتضمن جمع وترحيل النفايات والأنقاض من المدينة وتحسين واقع الساحات والشوارع فيها إضافة إلى انشاء معمل ألبان وأجبان وسوق شعبي و ملعب رياضي.

وبين السطم أن المشروع يسهم بتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة ولا سيما للنساء المعيلات لأسرهن والأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل.

محمد الفرج

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