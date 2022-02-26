مجلس الاتحاد الروسي: الغرب استنفد كل العقوبات المتوافرة لديه

موسكو-سانا

قال أندريه كليشاس رئيس لجنة التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي إن فرض العقوبات ضد القيادة الروسية دليل على أن الغرب استنفد كل أدوات العقوبات المتوافرة لديه.

ونقلت وكالة نوفوستي عن كليشاس قوله اليوم: “يدل تحول العديد من دول الغرب في خضم نوبة هيستيريا العقوبات على استخدام قيود وعقوبات مثيرة للضجة ولكنها في الحقيقة رمزية المفعول كما يعترفون هم أنفسهم على أنهم استنفدوا بالفعل أدوات عقوباتهم”.

وفي وقت سابق أدرج الاتحاد الأوروبي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف إلى قائمة عقوباته ضد روسيا سبقها فرض السلطات البريطانية عقوبات على بوتين ولافروف تشمل تجميد الأصول على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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