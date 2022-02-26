أعمال تأهيل لأرصفة ومنصفات وحدائق في مدينة درعا

درعا-سانا

يواصل مجلس مدينة درعا أعمال إعادة تأهيل وترميم الأرصفة والمنصفات والجزر والحدائق في المدينة وذلك في إطار تحسين المظهر الجمالي وتجهيز البنى الخدمية فيها قبل حلول فصل الصيف.

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس امين العمري في تصريح لمراسلة سانا أن ورشات المجلس بدأت أعمال تأهيل الأرصفة والمنصفات في الطريق الممتدة من دوار الحمامة حتى دوار مفرق خربة غزالة في حي الكاشف الشرقي وشملت الأعمال إزالة الأطاريف التالفة وتركيب أخرى بديلة إضافة إلى تنظيف الجزر الوسطية وتشذيب الأشجار مع الاستمرار بأعمال تأهيل الجزر الممتدة من ساحة بصرى حتى دوار الحمامة.

ولفت العمري إلى أن تأهيل الحدائق مستمر حيث شارف المجلس على الانتهاء من أعمال حديقة حي المطار لوضعها في الخدمة خلال الأيام القادمة ويتابع تأهيل حديقة الباسل شرق المدينة.

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