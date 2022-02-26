تحديث من ويندوز11 يحمل ميزات إضافية للمستخدمين

نيويورك-سانا

كشفت شركة مايكروسوفت عن نسخة تجريبية أخرى من أنظمة (ويندوز11 )ضمنتها ميزات إضافية لمستخدمي الحواسب.

وأشارت مايكروسوفت في بيان إلى أن نسخة المعاينة الجديدة من النظام صممت لتمنح الحواسب اللوحية واجهات عمل أكثر سهولة في الاستخدام إذ عدلت فيه تصاميم شريط المهام على الواجهة الأساسية وتصاميم لوحات أدوات الضبط.

وبينت أنه مع هذا التحديث بات بإمكان مستخدم الحاسب جعل شريط المهام السفلي على واجهة الاستخدام الرئيسية أقل سماكة أو إخفاؤه كي لا يشغل مكاناً من مساحة العرض وإظهار هذا الشريط في حال أراد تمرير مؤشر الفأرة إلى الأسفل.

تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت كانت أعلنت منذ مدة عن نسخة اختبارية أخرى لأنظمة ويندوز11 مضمنة إياها تعديلات على عدة تطبيقات من بينها المفكرة وتطبيقات الوسائط المتعددة فضلاً عن عدد من الميزات الإضافية.

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