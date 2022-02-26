نيبينزيا: لا نخوض حرباً ضد أوكرانيا بل ننفذ عملية لحماية سكان دونباس

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا لا تخوض حرباً ضد أوكرانيا بل تنفذ عملية لحماية سكان منطقة دونباس وإخلاء أوكرانيا من النازيين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم إن روسيا صوتت ضد مشروع القرار حول عمليتها العسكرية في أوكرانيا نظراً “لطابعه المعادي لروسيا” موضحاً أن مشروع القرار يتجاهل أحداث استيلاء “القوميين المتطرفين على السلطة في أوكرانيا عام 2014 والجرائم التي ارتكبوها وكذلك الدعم الغربي لهم”.

وأكد نيبينزيا أن القوات الروسية ستنفذ مهامها في أوكرانيا قريباً ونفى قيام الجيش الروسي بقصف المدن الأوكرانية.

وأشار مندوب روسيا إلى عدد كبير من التقارير الإعلامية المضللة نافياً في هذا الصدد صحة المعلومات عن قصف روضة الأطفال في أوكرانيا الذي تحدثت عنه وسائل إعلام.

وأضاف نيبينزيا أن “القوميين المتطرفين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية” والقوات الأوكرانية تنشر راجمات الصواريخ في المناطق السكنية مشيراً إلى مقتل 4 سكان مدنيين نتيجة القصف الأوكراني على منطقة دونباس.

واستخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي وعطلت مشروع قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فيما صوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار وامتنعت 3 دول عن التصويت.

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