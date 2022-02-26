روسيا تستخدم حق الفيتو ضد مشروع قرار يدين العملية العسكرية في أوكرانيا

نيويورك-سانا

استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي اليوم وعطلت مشروع قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكر موقع “روسيا اليوم” أن 11 دولة صوتت لصالح مشروع القرار بينما امتنعت 3 دول عن التصويت وصوتت روسيا التي تتمتع بحق الفيتو ضده.

وكان مشروع القرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واعتبرها “انتهاكاً للقانون الدولي” وطالب موسكو بسحب قواتها من أوكرانيا كما أدان الاعتراف الروسي باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

يشار إلى أن مشروع القرار تم تقديمه من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.

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