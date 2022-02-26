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صربيا: الغرب تناسى انتهاكه القانون الدولي

2022-02-25

بلغراد-سانا

ندد رئيس برلمان صربيا إيفيتشا داتشيتش بموقف الغرب من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومطالباته لبلاده بإدانتها مبيناً أن الغرب تناسى انتهاكاته للقانون الدولي.

ونقلت وكالة تاس عن داتشيتش قوله في كلمة له اليوم إن “الغرب يحاول اقناع صربيا بأن ما يحدث في أوكرانيا هو انتهاك صارخ للقانون الدولي فيما يتناسى انتهاكه القانون الدولي في كوسوفو”.

وأضاف داتشيتش: “إذا فرضنا عقوبات وأفسدنا العلاقات مع روسيا والصين فسنقطع الخط الذي نجلس فيه ونحمي وحدة أراضينا” معرباً عن رفض بلاده تأييد مواقف الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا.

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