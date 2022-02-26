القوات الروسية تدخل مدينة ميليتوبول الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم دخول القوات الروسية إلى مدينة ميليتوبول الواقعة على ساحل بحر آزوف جنوب أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان لها إنه “بعد تنفيذ عملية الإنزال بالقرب من بلدة آزوفسكويه الأوكرانية اتجهت الوحدات الروسية إلى مدينة ميليتوبول ودخلتها دون أن تلاقي أي مقاومة”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت بوقت سابق اليوم أن قواتها دمرت 211 موقعاً عسكرياً أوكرانياً بما فيها مراكز قيادة ومحطات رادار وأسقطت 6 طائرات ومروحية واحدة و5 مسيرات للجيش الأوكراني.

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