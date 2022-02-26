بريطانيا تعرض على الرئيس الأوكراني حق اللجوء

لندن-سانا

أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون منح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حق اللجوء في حال قرر مغادرة كييف.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن جونسون قوله أمام البرلمان البريطاني أن بريطانيا “ستقدم لأوكرانيا كل الدعم الذي ستحتاج إليه”.

من ناحية أخرى جمدت الحكومة البريطانية أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف في بريطانيا رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن أن وزراء خارجية دول التكتل قرروا إدراج بوتين ولافروف على قوائم العقوبات للاتحاد الأوروبي فيما توعدت وزارة الخارجية الروسية بالرد بالشكل المناسب على هذا القرار.

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