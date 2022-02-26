موسكو: الجيش الروسي سينسحب من أوكرانيا بعد إتمام العملية العسكرية

موسكو-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن الجيش الروسي سينسحب من أوكرانيا بعد إتمام العملية العسكرية التي ينفذها حالياً.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن تشيجوف قوله تعليقا على العملية الروسية “لا نعتزم البقاء للأبد في أوكرانيا.. الجيش الروسي سينجز العملية ونأمل بأن يكون ذلك قريباً وليس بعيداً وينسحب”.

ونفى المندوب الروسي وجود أي خطط لدى موسكو لضم أراض أوكرانية لروسيا وأضاف أنه “مع ذلك سيتم توسيع أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك حتى تصل إلى الحدود المنصوص عليها في دستوريهما”.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انطلقت يوم الخميس الماضي لحماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بناء على طلبهما.

إلى ذلك أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين أن عدد الجنود الأوكرانيين الذين يستسلمون طواعية آخذ في الازدياد.

وقال بوشلين “لقد اتخذوا القرار الصحيح بإلقاء أسلحتهم وعدم إطلاق النار على سكان دونباس” مضيفا إن “كل من يوقّع من الأسرى على عدم المشاركة في الأعمال العدائية سيكون قادراً على العودة إلى مناطقه وذويه”.

وألقى العديد من الجنود الأوكرانيين أسلحتهم وقام ممثلو قوات دونيتسك بتقديم الإسعافات الأولية لهم والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم كما تم نقل الجنود الأسرى المصابين بإصابات بالغة إلى المستشفيات للعلاج.

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