موسكو-سانا

أعرب مجلس الاتحاد الروسي عن رفضه تهديد رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي لروسيا بالأسلحة النووية محملاً إياه مسؤولية إضاعة فرص مواصلة محادثات مينسك.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في المجلس أندريه كليموف قوله إن “السياسة التي تم اتباعها من قبل زيلينسكي قضت بشكل نهائي على الاقتصاد الأوكراني وأطلقت عسكرة غير مسبوقة في أوكرانيا، ووصلت إلى درجة أنه بدأ يهدد روسيا بالأسلحة النووية وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق” مضيفاً إن الرئيس الأوكراني “دمر كل الفرص لمواصلة محادثات مينسك بتصريحاته وأفعاله”.

وأضاف كليموف أنه “في عهد زيلينسكي بدأت عملية عسكرية تحمل طبيعة انتقامية ضد سكان دونباس ما أدى إلى عواقب وخيمة” مبيناً أن “الفريق الذي يحيط به يتكون من أشخاص مثله أو من عملاء لقوى خارجية وخاصة القوات الأمريكية”.

وكان زيلينسكي أعلن مؤخراً في مؤتمر ميونيخ للأمن بأن كييف قد تعيد التفاوض حول التزاماتها بموجب مذكرة بودابست التي تخلت بموجبها عن الأسلحة النووية مقابل ضمانات أمنية.

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