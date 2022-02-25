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روسيا تتوعد برد مناسب على العقوبات الأوروبية ضد بوتين ولافروف

2022-02-25

موسكو-سانا

توعدت وزارة الخارجية الروسية بالرد بالشكل المناسب على قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لقناة “روسيا 1” اليوم: “سنرد على العقوبات كما نفعل دائماً، كل شيء سنفعله كما يناسبنا” مضيفة أن “العقوبات دليل على الضعف وعدم القدرة على استخدام الدبلوماسية والسياسة والمفاوضات”.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن أن وزراء خارجية دول التكتل قرروا إدراج الرئيس بوتين ووزير الخارجية لافروف على قوائم العقوبات للاتحاد الأوروبي.

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