مصرع سبعة أشخاص وإصابة وتشريد العشرات جراء زلزال غرب إندونيسيا

جاكرتا-سانا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة سومطرة الغربية بإندونيسيا اليوم والذي بلغت شدته 6.2 درجات على مقياس ريختر إلى سبعة قتلى و85 جريحاً.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث والتخفيف من حدتها عبد المهاري قوله إن الزلزال أجبر 5000 شخص على ترك منازلهم والاحتماء في 35 مركز إجلاء كما تسبب في تدمير عشرات آلاف المباني والمنازل ومرافق البنية التحتية في مقاطعة سومطرة الغربية.

وأضاف المتحدث إن عمليات البحث والإنقاذ التي اشترك بها كل رجال الشرطة وموظفي وكالة الكوارث والعسكريين وعمال الإنقاذ والمتطوعين مازالت جارية للبحث عن ناجين.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع شخصين وإصابة العشرات جراء الزلزال الذي ضرب غرب إندونيسيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency