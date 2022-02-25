هطولات مطرية متوقعة في أماكن متفرقة وثلجية فوق المرتفعات الجبلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة بقاء البلاد تحت تأثيرمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غائماً جزئياً يتحول إلى غائم ماطر على فترات في أماكن متفرقة وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً كما يحذر من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات وتكون الهطولات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية العالية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 14/6

المنطقة الجنوبية 13/6

المرتفعات الجبلية 6/1

المنطقة الوسطى 14/6

المنطقة الساحلية 16/11

المنطقة الشمالية 13/4

منطقة الجزيرة 17/5

المنطقة الشرقية 17/6

منطقة البادية 16/5.

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