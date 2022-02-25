إصابة فلسطينيين اثنين برصاص مستوطنين شرق مدينة القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان اثنان مساء اليوم برصاص مستوطنين إسرائيليين في القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنا إسرائيلياً أطلق الرصاص مباشرة على شابين قرب أحد حواجز قوات الاحتلال على بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة ما أدى إلى إصابتهما بجروح.

وأصيب فلسطينيان قبل يومين بكسور ورضوض جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهما غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية حيث يصعد المستوطنون اعتداءاتهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين لإجبارهم على التهجير القسري والاستيلاء على ممتلكاتهم.

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