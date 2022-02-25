الدوما: تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا عديم الجدوى

موسكو-سانا

اعتبر نائب رئيس مجلس الدوما الروسي بيوتر تولستوي أن قرار مجلس أوروبا تعليق عضوية روسيا فيه على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عديم الجدوى.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن تولستوي قوله لقد حاولنا إجراء الحوار حتى النهاية وروسيا أكبر دولة أوروبية ودون عضويتها سيكون مجلس أوروبا عديم الجدوى.

وكان مجلس أوروبا قرر في وقت سابق اليوم تعليق أي مشاركة للدبلوماسيين والموفدين الروس في أبرز هيئات هذه المنظمة الأوروبية بمفعول فوري رداً على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا موضحاً أن هذا القرار لا يشمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذراع القانونية للمجلس التي ستواصل تقديم حمايتها للمواطنين الروس.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency