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الرئيس الشيشاني يتفقد الجاهزية القتالية لعسكريي بلاده

2022-02-25

غروزني-سانا

تفقد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف اليوم الجاهزية القتالية لأفراد مؤسسات القوة في جمهورية الشيشان الروسية.

وذكرت القناة الرسمية للتلفزة الشيشانية اليوم أن الرئيس قديروف استعرض الجاهزية القتالية لـ 12000 من أفراد مؤسسات القوة في العاصمة غروزني مؤكداً أن جنود وضباط الجيش الشيشاني مستعدون لتنفيذ أي مهمة يكلفهم بها رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.

ويأتي استعراض قديروف للجاهزية القتالية للعسكريين الشيشانيين مع العملية الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة الروسية لحماية سكان إقليم دونباس والتي دخلت يومها الثاني.

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