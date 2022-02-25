بيسكوف: كييف قطعت الاتصالات معنا

موسكو-سانا

المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال إن روسيا أبلغت أوكرانيا بموافقتها على تنظيم مفاوضات في مينسك مشيراً إلى أن إعلان كييف عن فكرة المفاوضات رافقه قيامها بنشر أنظمة صواريخ في المناطق السكنية.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم بعد أن أبلغنا الجانب الأوكراني موافقتنا على تنظيم مفاوضات في مينسك عرض اختيار وارسو وبعد ذلك قطع الاتصالات معنا مضيفاً في الوقت ذاته قام الجانب الأوكراني بنشر أنظمة صواريخ في المناطق السكنية بما فيها العاصمة كييف.

وتابع بيسكوف هذه نقطة مهمة جداً حيث بدأ الأوكرانيون الحديث عن المفاوضات أولا ثم وزعوا أسلحة على المدنيين واختبؤوا وراءهم وجعلوا منهم دروعا بشرية.

وكان بيسكوف أعلن في وقت سابق أن روسيا وافقت على التفاوض مع أوكرانيا في مينسك وشكلت بالفعل وفداً من ممثلي وزارتي الدفاع الخارجية والإدارة الرئاسية بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا.

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