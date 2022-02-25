نائب أوكراني: يجب استقالة زيلينسكي وبدء مفاوضات مع روسيا

كييف-سانا

دعا النائب الأوكراني إيليا كيفا إلى استقالة الرئيس فلاديمير زيلينسكي وأعضاء الحكومة وحل البرلمان وبدء المفاوضات مع روسيا.

وقال كيفا وهو نائب عن حزب (المنصة المعارضة من أجل الحياة) لقناة 112

التلفزيونية: “علينا اليوم تشكيل فريق تفاوضي ذي خبرات ووزن في المجتمع كي يجلس إلى الطاولة ويبحث عن حلول وسط لأن الحرب لا جدوى منها وقد خسرناها فالدبابات الروسية دخلت كييف ومواصلة الحرب تعني هلاك رجالنا”.

وأعرب النائب المعارض عن قناعته بأن الخطوة الأولى إلى إنهاء الحرب هي استقالة زيلينسكي وأعضاء الحكومة وحل البرلمان أما الخطوة الثانية فهي بدء المفاوضات مع روسيا.

وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا أمس تلبية لطلب جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين لإنهاء اعتداءات القوات التابعة للنظام الأوكراني عليهما.

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