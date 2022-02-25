خدمات مجانية لجمعية تنظيم الأسرة بالسويداء عبر 3 عيادات و7 فرق جوالة

السويداء-سانا

خدمات صحية ودعم نفسي واجتماعي ومشورة وجلسات توعية يوفرها فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بالسويداء بشكل مجاني وذلك في إطار الجهود الرامية للحفاظ على الصحة العامة وبما يتوافق مع أهدافها وتطلعاتها.

الخدمات المقدمة حسب رئيسة فرع الجمعية إقبال حامد تتم من خلال عدد من الاختصاصيين وذلك عبر ثلاث عيادات ثابتة بواقع عيادتين نسائيتين وعيادة للأطفال والتغذية وفريقين جوالين للخدمات النسائية وثلاثة فرق جوالة لخدمات الأطفال ومركز مساحة آمنة للمرأة وفريقين جوالين تابعين للمركز.

وتركز الخدمات كما ذكرت حامد لمراسل سانا على مواضيع رعاية الأطفال والحوامل والنساء قبل الزواج وما بعد سن الإنجاب والاهتمام بصحة المراهقات والتوعية بالأمراض المنقولة جنسياً والكشف المبكر عن السرطانات النسائية إضافة لخدمات علاجية دوائية مجانية وخدمة الإيكو للعيادات الثابتة والفرق الجوالة مع تخديم الأطفال بتوفير المعالجات الطبية وتوزيع أغذية للذين يعانون منهم من مشاكل بالتغذية.

وبينت حامد أن إجمالي عدد الخدمات المجانية المقدمة خلال العام الماضي بلغ 595672 خدمة منها 333356 خدمة بالعيادات النسائية والفرق الجوالة التابعة لها و 109090 خدمة بعيادة الأطفال الثابتة والفرق الجوالة التابعة لها مع إجراء مسوح لخدمات التغذية شملت 18058

طفلاً و 6157 أما من المرضعات والحوامل بحيث تتم متابعة من لديه سوء تغذية منهم فيما توزعت باقي الخدمات على مركز مساحة أمنة والفريقين الجوالين التابعين له.

بدورها أشارت الطبيبة رشا رسلان اختصاصية نسائية إلى أنه يتم من خلال العيادة توفير الخدمات الكاملة للنساء والعلاج المجاني للحوامل حتى الولادة مع توفير الأدوية وترافق تلك الخدمات بالندوات التثقيفية التوعوية.

فيما بينت مسؤولة التنظيم في العيادة رغد الخطيب أن العيادة تستقبل يومياً نحو 25 مراجعة يجري توفير الخدمات لهن مجاناً وفتح ملف كامل بأسمائهن ومنحهن بطاقة لمعاودة مراجعة العيادة مع حفظ خصوصية كل مريضة أو مراجعة.

وبينت المرشدة النفسية بالعيادة هبا جربوع أن خدمات الدعم النفسي والاجتماعي تقدم للمحتاجات لها من النساء بكل سرية مع متابعة جميع الحالات المراجعة للعيادة وخاصة جيل الشباب للانتقال بهن إلى واقع أفضل.

عمر الطويل

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