بوتين يناقش مع رئيس أوزبكستان الوضع في أوكرانيا

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف الوضع في أوكرانيا على خلفية تنفيذ العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك لحماية سكان إقليم دونباس.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان اليوم: أجرى الرئيس بوتين محادثة هاتفية مع ميرضيائيف جرى خلالها بحث تطورات الوضع على ضوء تنفيذ العملية العسكرية الروسية الخاصة بحماية المدنيين في دونباس وكذلك نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من التعصب القومي.

وكان بوتين بحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال اتصال هاتفي التطورات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية حيث أكد استعداد روسيا لعقد مفاوضات رفيعة المستوى مع أوكرانيا في مينسك.

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