لافروف: روسيا لا تسعى بأي شكل من الأشكال لاحتلال أراضي أوكرانيا

موسكو-سانا

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على أن بلاده لا تسعى بأي شكل من الأشكال لاحتلال أراضي أوكرانيا وأنها مستعدة لحوار يعيد جميع الأطراف إلى ميثاق الأمم المتحدة بعد وضع قوات كييف سلاحها.

وشدد لافروف خلال مؤتمر صحفي بموسكو اليوم عقب لقائه وزير خارجية لوغانسك والنائب الأول لوزير خارجية دونيتسك على أن تدخل موسكو جاء لحماية إقليم دونباس من الحصار والاعتداءات الأوكرانية المتكررة وأنه لا يتم توجيه أي ضربات للبنية التحتية الأوكرانية مشيراً إلى أن دعم روسيا مستمر لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأن النقاشات تناولت اليوم تطبيق بنود اتفاقية الصداقة والتعاون.

ولفت لافروف إلى أن النظام الحالي في أوكرانيا خاضع لسيطرة الولايات المتحدة والغرب موضحاً أن روسيا مهتمة بأن يكون الشعب الأوكراني مستقلاً وأن تكون لديه حكومة تمثل تنوعه المختلف.

وبين لافروف أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” سعى لضم أوكرانيا وجورجيا لعضويته متجاهلا هواجس روسيا الأمنية فيما استخدمت الولايات المتحدة أوكرانيا أداة لردع روسيا لافتاً إلى أن بلاده سعت لحل دبلوماسي منذ التوقيع على اتفاقيات مينسك 2014 وحاولت على مدى سنوات إقناع كييف وباريس وبرلين بتنفيذها لكن لم يحرك أحد ساكناً متوهمين أن الوضع سيبقى على ما هو عليه إلى الأبد.

وأشار لافروف إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يلتزم باتفاقيات مينسك وهدد بالانضمام للناتو وكان يسعى لامتلاك الأسلحة النووية كما أنه لا يقول الحقيقة بشأن استعداده لبحث الوضع الحيادي لبلاده موضحاً أنه لا توجد أي إمكانية للاعتراف بحكومة تمارس الإبادة الجماعية ضد شعبها.

ولفت لافروف إلى أن روسيا ستنجز نزع السلاح من أوكرانيا وأنها مستعدة لحوار يعيد جميع الأطراف إلى ميثاق الأمم المتحدة بعد وضع قوات كييف سلاحها.

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