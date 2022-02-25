إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة في الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة في مدينة الخليل بالضفة الغربية رفضاً للاستيطان ولإحياء ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاه المشاركين في المظاهرة التي انطلقت في محيط الحرم وباب الزاوية وسط الخليل ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق كما أصيب مصور تلفزيون فلسطين برضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه لمنعه من التصوير.

وفي الـ 25 من شباط 1994 اقتحم المستوطن الإرهابي باروخ غولدشتاين الحرم الإبراهيمي بحماية قوات الاحتلال وفتح نيران رشاشه على مئات المصلين الفلسطينيين وهم سجود في صلاة الفجر ما أسفر عن استشهاد 29 منهم وجرح العشرات في واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

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