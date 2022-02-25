الدفاع الروسية: وحدة بحرية أوكرانية ألقت سلاحها وطلبت ممراً آمناً

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدة بحرية من الجيش الأوكراني تابعة للواء 36 طلبت من السلطات في جمهورية دونيتسك توفير ممر آمن للخروج بعد أن ألقت سلاحها.

وفي سياق متصل نقلت وكالة نوفوستي عن الممثل الرسمي لجمهورية دونيتسك إدوارد باسورين في تصريح صحفي تأكيده أن مشاة البحرية الأوكرانية انسحبوا من مواقعهم بالقرب من قرية زاموجنوي في دونباس مبيناً أن عناصر الكتيبة الأولى من اللواء 36 مشاة البحرية الذين أرادوا إنقاذ حياتهم انسحبوا من مواقعهم في منطقة زاموجنوي تاركين أسلحتهم وذخائرهم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم السيطرة على منطقة محطة تشيرنوبيل وتعطيل 118 مرفقاً عسكرياً أوكرانياً.

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