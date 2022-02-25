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عــاجــل وكالات: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الفرنسية باريس بدلاً من سان بطرسبورغ الروسية

لافروف: الغرب يتستر على نظام كييف و جرائم الحرب ضد المدنيين وروسيا لم تستطع تجاهل طلب جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بتقديم المساعدة العسكرية للحماية من المعتدي

2022-02-25

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وكالات: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الفرنسية باريس بدلاً من سان بطرسبورغ الروسية

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