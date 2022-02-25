لافروف: الغرب يتستر على نظام كييف و جرائم الحرب ضد المدنيين وروسيا لم تستطع تجاهل طلب جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بتقديم المساعدة العسكرية للحماية من المعتدي

الجمعة / 25 / 02 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
بمشاركة سورية.. المركز الرباعي لتبادل المعلومات يبحث خلال اجتماع في بغداد المستجدات الأمنية بالمنطقة
2022-02-24
وفد برازيلي يزور الجناح السوري في إكسبو 2020 دبي
2022-02-24
مباحثات تعاون سورية برازيلية في مجال الزراعة
2022-02-24
روسيا: الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي سورية
2022-02-24
باكستان تؤكد رغبتها بتعزيز التعاون مع سورية في القطاع الصحي
2022-02-24
السفير اليمني: الحصار على سورية واليمن سيزيدهما عزيمة وقوة
2022-02-23
محللون روس: الإجراءات الاقتصادية الغربية والاحتلالان الأمريكي والتركي يضران بالشعب السوري
2022-02-23
محليات
أمطار متوقعة في أغلب المناطق وثلوج على المرتفعات الجبلية
2022-02-25
نحو 600 فني ومخبري أسنان يشاركون في الأيام العلمية بمشفى الأسد الجامعي
2022-02-24
انخفاض ملموس على درجات الحرارة غداً والجو غائم ماطر في أغلب المناطق
2022-02-24
وزير الكهرباء من حمص: إضافة نحو 600 ميغا واط على شبكة الكهرباء
2022-02-24
إصابة امرأة وابنتها بحادث سير في العباسيين بدمشق
2022-02-24
افتتاح موقع نبع أفقا التاريخي في تدمر بعد إعادة تأهيله
2022-02-24
دعم الواقع الخدمي والتنموي والزراعي في الغوطة الشرقية
2022-02-24
رياضة
جافي لاعب برشلونة يغيب عن ثمن نهائي الدوري الأوروبي
2022-02-25
برشلونة يهزم نابولي ويتأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي
2022-02-24
لوكلير يحسم صدارة اليوم الثاني من تجارب برشلونة الشتوية
2022-02-24
إشبيلية إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي
2022-02-24
منتخب سورية لكرة السلة يفوز على نظيره البحريني في تصفيات كأس العالم
2022-02-24
منتخب سورية للرياضات الخاصة يواصل تألقه في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية
2022-02-24
الاتحاد يلتقي الحرية في الجولة الرابعة من إياب دوري كرة القدم للشباب
2022-02-24
اقتصاد
رغم العقوبات الغربية.. الأسهم الروسية تقفز بنسبة 23 بالمئة
2022-02-25
افتتاح معرض الأمن والسلامة (ساس اكسبو2022) بمدينة المعارض بدمشق
2022-02-24
مدير عام الصناعي: خدمة الحوالات الإلكترونية تقلل التكلفة والوقت
2022-02-24
خلال أربعة أشهر.. زراعة أكثر من مليون ونصف مليون غرسة حراجية
2022-02-24
النفط يتجاوز 105 دولارات للبرميل
2022-02-24
أسعار الحبوب تسجل مستويات قياسية في جلسات التداول بالبورصات الأوروبية
2022-02-24
زراعة حمص: واقع محصول القمح جيد ولم تسجل أي إصابات وبائية
2022-02-24
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
فولودين: واشنطن تعتمد على عديمي الخبرة عند الترويج لمصالحها
بمشاركة سورية.. المركز الرباعي لتبادل المعلومات يبحث خلال اجتماع في بغداد المستجدات الأمنية بالمنطقة
الخليل: سورية ليست بمنأى عن تأثير الأزمات العالمية والحكومة تحاول التخفيف من حدتها
الدفاع الروسية: إخراج 74 هدفاً أوكرانياً من الخدمة
روسيا: الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي سورية
في جلسة استثنائية.. مجلس الوزراء يقر إجراءات لتقليل تداعيات الأزمة الأوكرانية على سورية
اعتباراً من الاثنين القادم… دفع تعويضات المسرحين في الأول من كانون الثاني
إصابة امرأة باعتداء إرهابي بالقذائف على قرية البركة بريف حماة
الاحتلال الأمريكي يدخل 23 آلية محملة بالأسلحة والإمدادات إلى قواعده بريف الحسكة
نحو 8 آلاف متقدم لمسابقة التوظيف المركزية بالسويداء
عــاجــل
وكالات: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الفرنسية باريس بدلاً من سان بطرسبورغ الروسية
لافروف: الغرب يتستر على نظام كييف و جرائم الحرب ضد المدنيين وروسيا لم تستطع تجاهل طلب جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بتقديم المساعدة العسكرية للحماية من المعتدي
2022-02-25
2022-02-25
Rem
سابق
الدفاع الروسية: السيطرة على منطقة محطة تشيرنوبيل وتعطيل 118 مرفقاً عسكرياً أوكرانيا
التالي
مصدر عسكري روسي: القوات المسلحة الروسية لم تشن هجمات صاروخية على العاصمة الأوكرانية كييف
انظر ايضاً
وكالات: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الفرنسية باريس بدلاً من سان بطرسبورغ الروسية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved