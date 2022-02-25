الدفاع الروسية: السيطرة على منطقة محطة تشيرنوبيل وتعطيل 118 مرفقاً عسكرياً أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السيطرة الكاملة على المنطقة التي تقع فيها محطة تشيرنوبيل النووية الأوكرانية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم الوزارة ايغور كوناشينكوف قوله في بيان: “قامت وحدات من قوات الجو الروسية أمس بالسيطرة بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها محطة تشيرنوبيل النووية وتم الاتفاق مع جنود الكتيبة المكلفة بحماية المحطة بشأن إجراءات أمنية مشتركة لوحدات الطاقة في المحطة ويواصل أفراد المحطة النووية خدمة المرافق في الوضع العادي ومراقبة الوضع الإشعاعي”.

وأضاف البيان إن “إجراءات الدفاع عن المحطة النووية تضمن عدم قيام الإرهابيين أو القوميين الأوكرانيين باستفزازات نووية”.

وفي إحصاء حول ما أنجزته العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قال كوناشينكوف إنه “تم إسقاط خمس طائرات ومروحية واحدة وخمس طائرات مسيرة كما تم تدمير 18 دبابة وعدد من المدرعات الأخرى وسبع راجمات صواريخ و41 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة وخمسة زوارق”.

وأضاف المتحدث: “كما قامت القوات المسلحة الروسية خلال العمليات العسكرية بتعطيل 118 مرفقا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية من بينها 11 مهبطاً للطائرات و13 نقطة قيادة واتصال و14 منظومة دفاع صاروخي من طراز”إس 300″ و” أوسا” و36 محطة رادار”.

وتابع “إن أكثر من 150 من العسكريين الأوكرانيين ألقوا السلاح واستسلموا للقوات الروسية بينهم 11 عسكرياً من الفرقة الآلية الأوكرانية رقم 53 في منطقة نيكولايفسك”.

وأضاف كوناشينكوف إن إحدى وحدات مشاة البحرية الأوكرانية التابعة للفرقة 36 اتصلت بقوات جمهورية دونيتسك الشعبية وطلبت تأمين ممر لعناصرها للرجوع إلى أسرهم بعد القاء السلاح مشدداً على أنه ستتاح الفرصة أمام جميع العسكريين الأوكرانيين الذين يلقون السلاح للرجوع إلى بيوتهم بعد استقرار الموقف في منطقة العمليات الحربية.

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