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جافي لاعب برشلونة يغيب عن ثمن نهائي الدوري الأوروبي

2022-02-25

مدريد-سانا

يفتقد برشلونة الاسباني الى خدمات لاعب وسطه جافي في ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد تلقيه امس بطاقة صفراء خلال مباراة فريقه أمام نابولي الإيطالي.

ووفق صحيفة سبورت الإسبانية فإن تصرف جافي المتهور في الوقت الإضافي خلال المباراة بالتدخل العنيف على لاعب نابولي كلفه الغياب عن المباراة المقبلة.

وكان برشلونة حسم عبوره لثمن النهائي عقب تخطيه نابولي بالفوز بأربعة أهداف لهدفين أمس في لقاء الإياب وتعادله ذهاباً بهدف لهدف.

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