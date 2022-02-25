مقتل معلمين اثنين جراء قصف أوكراني على مدرسة في دونيتسك

دونيتسك-سانا

قتل معلمان اثنان اليوم جراء قصف مدفعى للقوات الأوكرانية على مدرسة بمدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رئيس إدارة المدينة إيفان بريخودكو قوله “إن الجيش الأوكراني استهدف بقصف مدفعي مدينة غورلوفكا ومناطق سكنية أخرى في دونيتسك ما أدى لمقتل مدرسين اثنين”.

وأضاف بريخودكو “إن الجيش الأوكراني يواصل قصف منطقة زايتسيفو وقرية غاغارين”.

وأعلنت قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك في وقت سابق اليوم عن مقتل مدني وإصابة 5 آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية مدينة غورلوفكا.

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