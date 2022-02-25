مقتل مدني وإصابة 5 آخرين بقصف أوكراني على مدينة في دونيتسك

دونيتسك ولوغانسك-سانا

أعلنت قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك عن مقتل مدني وإصابة 5 آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية مدينة غورلوفكا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن القوات قولها على قناتها في التلغرام: إن القوات الأوكرانية واصلت قصف مدينة غورلوفكا في الجمهورية بكثافة في ساعات الصباح الأولى اليوم متسببة بمقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وكان محافظ المدينة ايفان بريخودكو أعلن في وقت سابق أن القوات الأوكرانية قتلت مدنيين اثنين وأصابت ستة آخرين في المدينة أمس مضيفا ” إن اليوم الأول من عملية التحرير انتهى وقد كان يوما صعبا لأهالي المدينة”.

وقالت قوات الدفاع الشعبي إن أكثر من ستين مبنى دمر أو أصيب بأضرار جراء القصف الأوكراني أمس.

وفي جمهورية لوغانسك الشعبية قالت السلطات في بيان إنه مع حلول الساعة الثالثة صباحا بتوقيت موسكو قصف جيش أوكرانيا 10 مراكز سكنية 33 مرة وأضاف البيان “تفيد معطيات ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار بأنه تم تسجيل 33 هجوما على 10 مراكز سكنية في الجمهورية من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية وأن العمل جار في الوقت الراهن لتحديد الخسائر البشرية والمادية”.

وكانت روسيا بدأت أمس عملية عسكرية لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من اعتداءات الجيش الأوكراني وبهدف نزع سلاح أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من أراضيها تجاه أمن موسكو .

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