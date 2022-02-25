الرئيس الأوكراني: مجموعات من القوات الروسية دخلت كييف

كييف-سانا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قوات روسية دخلت إلى كييف قبل توارد أنباء عن سماع دوي انفجارات صباح اليوم في مناطق من العاصمة الأوكرانية.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن زيلينسكي قوله في خطاب وجهه إلى الأوكرانيين بعد منتصف الليل إن مجموعات من القوات الروسية دخلت إلى كييف داعيا إلى الالتزام بحظر التجوال.

وقال زيلينسكي “إن الغرب يتحدث فقط عن دعم أوكرانيا وتركها وحدها بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية”.

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية (اونيان) صباح اليوم بأن “دوي انفجارات سمع في ساعات الفجر بمناطق بيتيرسكي وغولوسييفسكي وبوزنياكي بالعاصمة الأوكرانية فيما وقعت ستة انفجارات في منطقة ترويشينا”.

وذكرت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن حريقا اندلع في مبنى سكني متعدد الطوابق جنوب كييف نتيجة إصابته بجسم مجهول مشيرة إلى أن المبنى مهدد بالانهيار.