الدوما الروسي: هدف العملية الروسية في أوكرانيا تجريدها من السلاح

موسكو-سانا

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أنه لا يمكن لحلف الناتو حل قضية أمن أعضائه على حساب أمن الآخرين مبينا أن هدف العملية الروسية في أوكرانيا يقتصر حصراً على تجريدها من السلاح.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فولودين قوله اليوم: “يجب ألا يخاف مواطنو أوكرانيا من عملية حفظ السلام لأنها تهدف فقط إلى نزع السلاح الأوكراني” مشيرا إلى أن “قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإطلاق هذه العملية يهدف إلى منع وقوع كارثة إنسانية وحرب واسعة النطاق”.

وتابع “يجب أن تصبح أوكرانيا دولة حرة ومستقلة وديمقراطية ومسالمة ومتحررة من النظام المعادي للشعب بأيديولوجيته القومية وأن تبدأ في التطور لصالح مواطنيها”.

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