الرئيس الأوكراني يعلن التعبئة العامة في بلاده

كييف-سانا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم التعبئة العامة في بلاده.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن زيلينسكي وقع مرسوما للتعبئة العامة لمدة 90 يوماً.

وكان زيلينسكي أعلن أمس فرض الأحكام العرفية في عموم أوكرانيا.

وفي سياق متصل أعلن رئيس إدارة حرس الحدود في مدينة لفوف الأوكرانية دانييل مينشيكوف منع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من مغادرة أوكرانيا.

ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في منطقة دونباس.

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