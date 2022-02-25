نحو 600 فني ومخبري أسنان يشاركون في الأيام العلمية بمشفى الأسد الجامعي

دمشق-سانا

يشارك نحو 600 فني ومخبري طب أسنان في الأيام العلمية وورشات العمل التي تنظمها نقابة التمريض والمهن الصحية والطبية المساعدة على مدى يومين في مشفى الأسد الجامعي بدمشق.

وتتناول الأبحاث والمحاضرات عددا من المواضيع منها استراتيجيات ما بين التعويض الثابت والمتحرك والتوظيف العملي للأقواس السنية في الحالات التجميلية والمحاكاة اللونية بين الزيركون والوجه الخزفية وتطبيق الخزف السني وتقنية الملونات الداخلية والتطبيق العملي لأوجه الفينير “تصميم وتشميع وإنهاء” إضافة إلى استعراض كيفية استخدام التقنيات الحديثة بشكل عملي.

رئيس الملتقى العلمي راتب حيرب بين في كلمة له أن مثل هذه النشاطات العلمية تسهم في رفع سوية المستوى العلمي والعملي لفنيي مخابر الأسنان ولاسيما الذين في بداية طريقهم العملي الطويل لافتا الى اهمية استخدام التقانة الحديثة في التعويض الرقمي للتطور السريع في هذه المهنة.

المهندس رضوان مصطفى أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي نوه بالجهود التي يبذلها العاملون في هذه المهنة وسعيهم من خلال النشاطات العلمية إلى مواكبة التطور التقاني المتصاعد في مجال التعويضات السنية والتعاون مع المؤسسات والجهات العلمية المحلية والخارجية لتبادل الخبرات ورفد ساحة العمل بطاقات متجددة .

يسرى مالي نقيب التمريض والمهن الصحية والطبية المساعدة قالت إن 12 مهنة صحية تابعة للنقابة من بينها تعويضات الأسنان التي تعوض المرضى عن الشىء الذي فقدوه من أسنانهم معتبرة أن التقنية الرقمية الحديثة التي تطبق في مخابرنا تكمل عمل الطبيب .

ومن العراق قال تقني الأسنان داوود سلمان انه يشارك للمرة الثانية في هذه الأيام العلمية لافتا الى أن فنيي الأسنان السوريين لهم بصمة في كل مكان يعملون به سواء في العراق أو في دول أخرى .

المحاضر أنس الخطيب مدرب ومحاضر في مجال تعويضات طب الأسنان اشار إلى حرصه الدائم على المشاركة في مثل هذه النشاطات من أجل الوصول إلى المنهجية المطلوبة لآلية العمل المخبري وكيفية الوصول إلى نتيجة نهائية مرضية للمريض والطبيب بآن معا.

هيلانه الهندي

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